В Уфе спецслужбы перекрыли трассу М-5

По словам очевидцев, дорогу перекрыли вооруженные люди, по предварительным данным, сотрудники спецслужб. В соцсетях предполагают, что затор возник из-за предположительно заминированного автомобиля на дороге. По другим данным, причиной дорожного коллапса стала стрельба на трассе между неустановленным лицами.







По информации источника, на месте происшествия даже кидались с автоматами на инспекторов. Все автомобили разворачивают и рекомендуют продолжать движение через М5. Из-за инцидента на дороге образовалась длинная пробка.



Из Уфы в Дему, как и в обратном направлении по этой дороге не проехать. Движение будет закрыто минимум на три часа. Машины из Демы пропускают только до микрорайона Яркий.



Утром минувшей пятницы в селе Иглино 20-летний парень, управляя легковушкой "Mercedes Benz", сбил 71-летнего мужчину. Со слов водителя, пешеход внезапно выскочил на дорогу.