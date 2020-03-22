Авария в Белорецком районе: пострадали пассажирка и 6-летний ребенок
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В республиканском ГИБДД передали, что в Белорецком районе произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок.
На 209 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись встречные ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего жителя г. Белорецк и «Дэу Матиз», за рулем которого находился 32-летний местный житель.
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Уфе спецслужбы перекрыли трассу М-5. Очевидцы, сообщили, что обстрелян автомобиль «Тойота», а водитель скончался на месте от полученных ранений.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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