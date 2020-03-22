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Авария в Белорецком районе: пострадали пассажирка и 6-летний ребенок

Добавлено: 22.03.20
Просмотров: 92
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: пострадали пассажирка и 6-летний ребенок

В республиканском ГИБДД передали, что  в Белорецком районе произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок.



На 209 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись встречные ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего жителя г. Белорецк и «Дэу Матиз», за рулем которого находился 32-летний местный житель. 

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Пока что причины произошедшего неизвестны. Известно только, что в ДТП пострадала 31-летняя пассажирка ВАЗа и двое пассажиров «Дэу», а также  38-летняя местная жительница и ее 6-летний сын. 
Вчера в Уфе спецслужбы перекрыли трассу М-5. Очевидцы, сообщили, что обстрелян автомобиль «Тойота», а водитель скончался на месте от полученных ранений.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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