Авария в Белорецком районе: пострадали пассажирка и 6-летний ребенок

В республиканском ГИБДД передали, что в Белорецком районе произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок.







На 209 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись встречные ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего жителя г. Белорецк и «Дэу Матиз», за рулем которого находился 32-летний местный житель.

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Фото: ГИБДД по Башкирии