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Перестрелка в Уфе на трассе М-5: силовики остановили автомобиль с боевиками

Добавлено: 22.03.20
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Перестрелка в Уфе на трассе М-5: силовики остановили автомобиль с боевиками

Накануне под Уфой произошла перестрелка, которая вызвала много вопросов  у жителей республики.



РИА Новости со ссылкой на собственный источний сообщают, что 21 марта в 19:30 перед въездом в город на дороге из Демского района прошла спецоперация по задержанию предполагаемых преступников.

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В агентстве сообщают, что во время задержания пришлось открыть огонь, так как у силовиков была информация, что в автомобиле перевозили взрывчатое вещество.
«В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — цитируют источник РИА.
По даным Sobkor02.ru, возможные преступники находились в автомобиле «Тойота».  Подозреваемые, передают журналисты, готовили взрыв в одном из людных мест. Задержано три предполагаемых террориста, есть и погибшие. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из социальных сетей
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