Перестрелка в Уфе на трассе М-5: силовики остановили автомобиль с боевиками

Накануне под Уфой произошла перестрелка, которая вызвала много вопросов у жителей республики.







РИА Новости со ссылкой на собственный источний сообщают, что 21 марта в 19:30 перед въездом в город на дороге из Демского района прошла спецоперация по задержанию предполагаемых преступников.

«В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — цитируют источник РИА.



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Фото: из социальных сетей

В агентстве сообщают, что во время задержания пришлось открыть огонь, так как у силовиков была информация, что в автомобиле перевозили взрывчатое вещество.По даным Sobkor02.ru, возможные преступники находились в автомобиле «Тойота». Подозреваемые, передают журналисты, готовили взрыв в одном из людных мест. Задержано три предполагаемых террориста, есть и погибшие.