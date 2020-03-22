Перестрелка в Уфе на трассе М-5: силовики остановили автомобиль с боевиками

В агентстве сообщают, что во время задержания пришлось открыть огонь, так как у силовиков была информация, что в автомобиле перевозили взрывчатое вещество.
«В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — цитируют источник РИА.
По даным Sobkor02.ru, возможные преступники находились в автомобиле «Тойота». Подозреваемые, передают журналисты, готовили взрыв в одном из людных мест. Задержано три предполагаемых террориста, есть и погибшие. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram