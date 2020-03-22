По факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела

В управлении Следственного комитета по Башкирии сообщили, что по факту перестрелки, которая произошла накануне на Демской трассе, возбуждено два уголовных дела – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Версия следствия, которая была озвучена позже версии УФСБ по Башкирии, совпадает с первоначальными сведениями. В релизе ведомства в той же формулировке приводится, что преступника нейтрализовали «в результате последовавшего боеконтакта» после того, как от него потребовали сложить оружие и сдаться к властям.