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По факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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По факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела

В управлении Следственного комитета по Башкирии сообщили, что по факту перестрелки, которая произошла накануне на Демской трассе, возбуждено два уголовных дела – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).



Версия следствия, которая была озвучена позже версии УФСБ по Башкирии, совпадает с первоначальными сведениями. В релизе ведомства в той же формулировке приводится, что преступника нейтрализовали «в результате последовавшего боеконтакта» после того, как от него потребовали сложить оружие и сдаться к властям.

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Следственный комитет подтвердил, что жертв среди населения нет, хотя местные жители были напуганы происходящим. 
«Вся эта вчерашняя перестрелка проходила практически в 1 км от нашего дома. В общем, это район Демского лесничества. Были слышны автоматные очереди и взрыв», – рассказала о случившемся Диана Демидова. 
Напомним, ранее также сообщалось, что в машине было обнаружено оружие и готовая к использованию взрывчатка. Сообщается, что был задуман теракт. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УФСБ по Башкирии и со страницы Дианы Демидовой
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