Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео
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Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как сообщает телеграмм-канал «Политкурай», градоначальник выпивал в компании с двумя местными депутатами.
Сообщается, что автором ролика стал общественник Дмитрий Лакида. На кадрах видно, как он заходит в ресторан, в котором трапезничала компания, и приближается к представителям власти.
«У нас ненормированный рабочий день до девяти часов вечера», - ответили они. «У нас у всех написано заявление, сегодня взяли дни без сохранения заработной платы. Вас это устраивает?».
Источник:
gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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