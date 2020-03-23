Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео

Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 221
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео

Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как сообщает телеграмм-канал «Политкурай», градоначальник выпивал в компании с двумя местными депутатами.



Сообщается, что автором ролика стал общественник Дмитрий Лакида. На кадрах видно, как он заходит в ресторан, в котором трапезничала компания, и приближается к представителям власти.

Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда

Читайте также:

Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда
Отметим, что на столе отчетливо виднеются бутылки алкоголя. Активист задал вопрос госслужащим: «Почему в 16:00 они сидят в общепите?».
«У нас ненормированный рабочий день до девяти часов вечера», - ответили они. «У нас у всех написано заявление, сегодня взяли дни без сохранения заработной платы. Вас это устраивает?».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда
Человек и закон
Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда
В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь
Потребитель
В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь
Радий Хабиров заявил о намерении жестко пресекать незаконную продажу алкоголя в новогодние праздники
Политика
Радий Хабиров заявил о намерении жестко пресекать незаконную продажу алкоголя в новогодние праздники
В Стерлитамакском районе рабочего убило во время гидравлических испытаний трубопровода
Происшествия
В Стерлитамакском районе рабочего убило во время гидравлических испытаний трубопровода
В России приняли закон о сокращенном рабочем дне для сельских женщин
Человек и закон
В России приняли закон о сокращенном рабочем дне для сельских женщин
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Политика
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев
Политика
В Башкирии объявлен запрет на распитие алкоголя во время празднования Сабантуев
Башкирия: в жару можно уйти с работы пораньше
Общество
Башкирия: в жару можно уйти с работы пораньше
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: