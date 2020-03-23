Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео

Глава Межгорья Илья Терехов употреблял алкоголь посреди рабочего дня. Как сообщает телеграмм-канал «Политкурай», градоначальник выпивал в компании с двумя местными депутатами.





Сообщается, что автором ролика стал общественник Дмитрий Лакида. На кадрах видно, как он заходит в ресторан, в котором трапезничала компания, и приближается к представителям власти.

«У нас ненормированный рабочий день до девяти часов вечера», - ответили они. «У нас у всех написано заявление, сегодня взяли дни без сохранения заработной платы. Вас это устраивает?».

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Фото: из открытых источников

Отметим, что на столе отчетливо виднеются бутылки алкоголя. Активист задал вопрос госслужащим: «Почему в 16:00 они сидят в общепите?».