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Авария в Уфе: водитель Hyundai Sonata врезался на светофоре с Volkswagen Tiguan | видео

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 3
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водитель Hyundai Sonata врезался на светофоре с Volkswagen Tiguan | видео

Накануне вечером, 22 марта, в Уфе напротив дома №164 по проспекту Октября произошло серьезное ДТП. 29-летний водитель Hyundai Sonata столкнулся с остановившимся на «красный» автомобилем Volkswagen Tiguan. Последнюю иномарку от удара развернуло на встречку, а Hyundai влетел в светофор.



В результате аварии водителя и пассажира Hyundai Sonata госпитализировали.  В ходе проверки выяснилось, что виновник аварии был пьян.

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«В парах выдыхаемого воздуха алкотестер показал 0,945 мг/л (миллиграмм на литр воздуха). В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Уфы.

Источник: gtrk.tv
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