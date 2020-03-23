Авария в Уфе: водитель Hyundai Sonata врезался на светофоре с Volkswagen Tiguan | видео

Накануне вечером, 22 марта, в Уфе напротив дома №164 по проспекту Октября произошло серьезное ДТП. 29-летний водитель Hyundai Sonata столкнулся с остановившимся на «красный» автомобилем Volkswagen Tiguan. Последнюю иномарку от удара развернуло на встречку, а Hyundai влетел в светофор.





В результате аварии водителя и пассажира Hyundai Sonata госпитализировали. В ходе проверки выяснилось, что виновник аварии был пьян.

«В парах выдыхаемого воздуха алкотестер показал 0,945 мг/л (миллиграмм на литр воздуха). В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Уфы.