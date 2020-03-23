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В Октябрьском поймали мужчину, который зарезал бывшую жену

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В Октябрьском поймали мужчину, который зарезал бывшую жену

В Башкирии полицейские задержали жителя города Октябрьского, который зарезал бывшую жену и скрылся с места преступления.



Изверга настигли накануне, 23 марта, в селе Ильчимбетово Туймазинского района. Фотографии поимки убийцы были опубликованы в социальных сетях.

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Напомним, жестокое преступление произошло 18 марта. Вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил 38-летнюю бывшую супругу и увез ее в неизвестном направлении на своей «Ладе Калина». Родственники сразу же обратились в полицию, потому что ранее женщина неоднократно рассказывала им об угрозах со стороны экс-возлюбленного, который не хотел мириться с разрывом. Утром следующего дня ее тело было обнаружено в парке Победы с множественными колото-резаными ранениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

Источник: www.ufa.kp.ru
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