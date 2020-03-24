Стала известна личность боевика, который планировал взрыв Уфе
Террористом, которого в минувшую субботу ликвидировал спецназ ФСБ, оказался «проповедник» радикального ислама 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. Узбек по национальности, но имеющий российское гражданство, он не раз выступал в Башкирии с проповедями о необходимости отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков», требующей наказывать всех «неправоверных» мусульман.
Чаще всего эти экстремистские выступления можно было услышать в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе. Про этот мусульманский храм давно ходят слухи, что он стал оплотом салафитов - людей, исповедующих одно из ответвлений ислама, которое в начале ХХ века считалось еретической сектой. В сегодняшней интерпретации салафизма важнейшим элементом становится ведение активной борьбы с вероотступниками - то есть с представителями традиционного ислама. На практике салафизм - это радикальные исламистские организации, но в отличие еще от одного опасного ответвления ислама - ваххабизма, не военизированные.
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Спецназ вынужден был действовать жестко, так как стрелок был опасен, а дело происходило на оживленной Демской трассе на въезде в город. Боевика «сняли» прицельными выстрелами в лобовое стекло. По оценкам экспертов, ликвидировали террориста «чисто», так как все пули прошли в нескольких сантиметрах друг от друга. Никто из находившихся рядом сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан не пострадал.
В машине убитого, а в салоне он находился один, оказался не только пистолет, но и самодельное взрывное устройство, готовое к активации. Бомбу обезвредили саперы, а по факту применения оружия против сотрудников ФСБ возбудили уголовное дело. Следователи СУ СК РФ по РБ выяснят, как у последователя радикальной религии оказался пистолет, и, как и где он намеревался использовать взрывное устройство.
Между тем, по некоторым данным, сегодня в мусульманской умме Башкирии идет раскол на представителей традиционного ислама и салафитов, которые весьма агрессивно заходят на башкирское религиозное поле. Очевидно, что у Бекзотжона Мурзакаримова были сообщники и сочувствующие его убеждениям, а самодельная бомба, собранная руками отступников от традиционного ислама - не последняя. Так что происходящее в мусульманской умме региона может быть опасным для всей сегодняшней общественно-политической повестки Башкирии.
Напомним также, что по факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела