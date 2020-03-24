Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стала известна личность боевика, который планировал взрыв Уфе

Стала известна личность боевика, который планировал взрыв Уфе

Добавлено: 24.03.20
Просмотров: 121
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Стала известна личность боевика, который планировал взрыв Уфе

Террористом, которого в минувшую субботу ликвидировал спецназ ФСБ, оказался «проповедник» радикального ислама 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. Узбек по национальности, но имеющий российское гражданство, он не раз выступал в Башкирии с проповедями о необходимости отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков», требующей наказывать всех «неправоверных» мусульман.



Чаще всего эти экстремистские выступления можно было услышать в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе. Про этот мусульманский храм давно ходят слухи, что он стал оплотом салафитов - людей, исповедующих одно из ответвлений ислама, которое в начале ХХ века считалось еретической сектой. В сегодняшней интерпретации салафизма важнейшим элементом становится ведение активной борьбы с вероотступниками - то есть с представителями традиционного ислама. На практике салафизм - это радикальные исламистские организации, но в отличие еще от одного опасного ответвления ислама - ваххабизма, не военизированные.

В Уфе была предотвращена попытка теракта | видео

Читайте также:

В Уфе была предотвращена попытка теракта | видео
Однако, как выяснилось, нигде официально не работающий Бекзотжон Мурзакаримов был не только радикальным еретиком, но и намеревался отстаивать свои убеждения с помощью оружия и даже подрывов в Уфе. Мужчина изготовил самодельную бомбу и отправился устанавливать взрывное устройство в одном из людных мест столицы Башкирии. К счастью, «проповедника» вели сотрудники башкирской федеральной службы безопасности, которые и сумели предотвратить террористический акт. Мурзакаримова намеревались взять живым, чтобы выяснить все связи экстремиста. Но боевик, как только увидел стражей порядка, пытавшихся остановить его автомобиль марки «Тойотта», принялся стрелять из пистолета.

Спецназ вынужден был действовать жестко, так как стрелок был опасен, а дело происходило на оживленной Демской трассе на въезде в город. Боевика «сняли» прицельными выстрелами в лобовое стекло. По оценкам экспертов, ликвидировали террориста «чисто», так как все пули прошли в нескольких сантиметрах друг от друга. Никто из находившихся рядом сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан не пострадал.

В машине убитого, а в салоне он находился один, оказался не только пистолет, но и самодельное взрывное устройство, готовое к активации. Бомбу обезвредили саперы, а по факту применения оружия против сотрудников ФСБ возбудили уголовное дело. Следователи СУ СК РФ по РБ выяснят, как у последователя радикальной религии оказался пистолет, и, как и где он намеревался использовать взрывное устройство.


Между тем, по некоторым данным, сегодня в мусульманской умме Башкирии идет раскол на представителей традиционного ислама и салафитов, которые весьма агрессивно заходят на башкирское религиозное поле. Очевидно, что у Бекзотжона Мурзакаримова были сообщники и сочувствующие его убеждениям, а самодельная бомба, собранная руками отступников от традиционного ислама - не последняя. Так что происходящее в мусульманской умме региона может быть опасным для всей сегодняшней общественно-политической повестки Башкирии.


Напомним также, что по факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука
Общество
В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука
В Башкирии можно будет заказать онлайн жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам
Экономика
В Башкирии можно будет заказать онлайн жертвоприношение в праздник Курбан-Байрам
Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии
Культура
Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии
5 мая для мусульман Башкирии наступает священный месяц Рамадан
Культура
5 мая для мусульман Башкирии наступает священный месяц Рамадан
В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта
Общество
В Башкирии предложили выбрать эмблему для городского транспорта
Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой
Общество
Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
Общество
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
В Белорецком районе возвели новую мечеть
Общество
В Белорецком районе возвели новую мечеть
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: