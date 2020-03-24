Стала известна личность боевика, который планировал взрыв Уфе

Террористом, которого в минувшую субботу ликвидировал спецназ ФСБ, оказался «проповедник» радикального ислама 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. Узбек по национальности, но имеющий российское гражданство, он не раз выступал в Башкирии с проповедями о необходимости отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков», требующей наказывать всех «неправоверных» мусульман.







Чаще всего эти экстремистские выступления можно было услышать в мечети «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе. Про этот мусульманский храм давно ходят слухи, что он стал оплотом салафитов - людей, исповедующих одно из ответвлений ислама, которое в начале ХХ века считалось еретической сектой. В сегодняшней интерпретации салафизма важнейшим элементом становится ведение активной борьбы с вероотступниками - то есть с представителями традиционного ислама. На практике салафизм - это радикальные исламистские организации, но в отличие еще от одного опасного ответвления ислама - ваххабизма, не военизированные.









Однако, как выяснилось, нигде официально не работающий Бекзотжон Мурзакаримов был не только радикальным еретиком, но и намеревался отстаивать свои убеждения с помощью оружия и даже подрывов в Уфе. Мужчина изготовил самодельную бомбу и отправился устанавливать взрывное устройство в одном из людных мест столицы Башкирии. К счастью, «проповедника» вели сотрудники башкирской федеральной службы безопасности, которые и сумели предотвратить террористический акт. Мурзакаримова намеревались взять живым, чтобы выяснить все связи экстремиста. Но боевик, как только увидел стражей порядка, пытавшихся остановить его автомобиль марки «Тойотта», принялся стрелять из пистолета.Спецназ вынужден был действовать жестко, так как стрелок был опасен, а дело происходило на оживленной Демской трассе на въезде в город. Боевика «сняли» прицельными выстрелами в лобовое стекло. По оценкам экспертов, ликвидировали террориста «чисто», так как все пули прошли в нескольких сантиметрах друг от друга. Никто из находившихся рядом сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан не пострадал.В машине убитого, а в салоне он находился один, оказался не только пистолет, но и самодельное взрывное устройство, готовое к активации. Бомбу обезвредили саперы, а по факту применения оружия против сотрудников ФСБ возбудили уголовное дело. Следователи СУ СК РФ по РБ выяснят, как у последователя радикальной религии оказался пистолет, и, как и где он намеревался использовать взрывное устройство.

Между тем, по некоторым данным, сегодня в мусульманской умме Башкирии идет раскол на представителей традиционного ислама и салафитов, которые весьма агрессивно заходят на башкирское религиозное поле. Очевидно, что у Бекзотжона Мурзакаримова были сообщники и сочувствующие его убеждениям, а самодельная бомба, собранная руками отступников от традиционного ислама - не последняя. Так что происходящее в мусульманской умме региона может быть опасным для всей сегодняшней общественно-политической повестки Башкирии.





Напомним также, что по факту перестрелки в Уфе возбуждено два уголовных дела





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