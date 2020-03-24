Авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113

Серьезное ДТП произошло накануне на улице Жукова в Уфе, рядом с парком Кашкадан. Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, около 19.30 в районе надземного пешеходного перехода на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113.



В результате столкновения в легковушке зажало водителя. Чтобы достать мужчину, спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента. Для этого им пришлось срезать крышу авто. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека: водитель, пассажир отечественного автомобиля и водитель фуры.Предположительно, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.