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Авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113

Добавлено: 24.03.20
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113

Серьезное ДТП произошло накануне на улице Жукова в Уфе, рядом с парком Кашкадан. Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, около 19.30 в районе надземного пешеходного перехода на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113.

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В результате столкновения в легковушке зажало водителя. Чтобы достать мужчину, спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента. Для этого им пришлось срезать крышу авто. По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека: водитель, пассажир отечественного автомобиля и водитель фуры.

Предположительно, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: gtrk.tv
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