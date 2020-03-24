Председатель ДУМ Башкирии: ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов к нам никакого отношения не имеет

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию СМИ о том, что ликвидированный спецназом ФСБ в субботу уфимец Бекзотжон Мурзакаримов, подозреваемый в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан».
Эту информацию накануне дал «Московский комсомолец».
«Этот человек к нам никакого отношения не имеет,— заявил сегодня "Ъ-Уфа" глава духовного управления. — У нас была организована комиссия, в которую входили представители прокуратуры, МВД, совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии, администрации Советского района, которая проверяла, являлся ли ликвидированный человек проповедником или преподавателем. И конечно же, очевидно было, что он никакого отношения к мечети не имел, к преподавательской деятельности и подавно». «Информация о том, что он проповедовал, — ложная. Религии или другим учениям он никого не обучал. У нас в мечети все проходят аттестацию. Все у нас с местными фамилиями, местные уроженцы, все жители в основном Уфы и Республики Башкортостан. Никаких заезжих из других стран у нас нет. И вообще в духовном управлении у нас все — граждане, которые уже хорошо себя зарекомендовали»,— отметил муфтий и добавил, что управление намерено предъявить судебные претензии СМИ, распространившим недостоверную, «подрывающую деловой авторитет мечети и духовного управления» информацию.