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Председатель ДУМ Башкирии: ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов к нам никакого отношения не имеет

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Председатель ДУМ Башкирии: ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов к нам никакого отношения не имеет

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию СМИ о том, что ликвидированный спецназом ФСБ в субботу уфимец Бекзотжон Мурзакаримов, подозреваемый в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан».



Эту информацию накануне дал «Московский комсомолец».

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«Этот человек к нам никакого отношения не имеет,— заявил сегодня "Ъ-Уфа" глава духовного управления. — У нас была организована комиссия, в которую входили представители прокуратуры, МВД, совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии, администрации Советского района, которая проверяла, являлся ли ликвидированный человек проповедником или преподавателем. И конечно же, очевидно было, что он никакого отношения к мечети не имел, к преподавательской деятельности и подавно».
«Информация о том, что он проповедовал, — ложная. Религии или другим учениям он никого не обучал. У нас в мечети все проходят аттестацию. Все у нас с местными фамилиями, местные уроженцы, все жители в основном Уфы и Республики Башкортостан. Никаких заезжих из других стран у нас нет. И вообще в духовном управлении у нас все — граждане, которые уже хорошо себя зарекомендовали»,— отметил муфтий и добавил, что управление намерено предъявить судебные претензии СМИ, распространившим недостоверную, «подрывающую деловой авторитет мечети и духовного управления» информацию.

Источник: www.kommersant.ru
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