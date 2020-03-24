Председатель ДУМ Башкирии: ликвидированный в Уфе боевик Бекзотжон Мурзакаримов к нам никакого отношения не имеет

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин опроверг информацию СМИ о том, что ликвидированный спецназом ФСБ в субботу уфимец Бекзотжон Мурзакаримов, подозреваемый в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, читал проповеди в уфимской мечети «Рамадан».







Эту информацию накануне дал «Московский комсомолец».