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Сергей Квашнин из Октябрьского убивший жену показал, как совершил жестокое преступление | видео

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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Сергей Квашнин из Октябрьского убивший жену показал, как совершил жестокое преступление | видео

В Октябрьском арестовали подозреваемого в убийстве 38-летней женщины. Им оказался бывший супруг погибшей. Кузнец по профессии Сергей Квашнин расправился с матерью своих детей с помощью изготовленного собственноручно ножа.



На этих кадрах последние минуты жизни 38-летней Альбины Квашниной. По привычному маршруту она приближается к дому. Но двое её детей так не дождутся возвращения мамы с работы. Уже утром изрезанное тело женщины обнаружат в городском парке.

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Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ:
- В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в парке «Победы» в г. Октябрьском. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции был изучен круг общения потерпевшей, допрошены ее родственники и близкие, назначены экспертные исследования с целью обнаружения следов преступления. В результате подозрение пало на 42-летнего бывшего супруга потерпевшей.
А это главная улика в уголовном деле — изъятая из мобильника погибшей женщины переписка с бывшим мужем. Сергей Квашнин — по профессии кузнец, но много лет занимается изготовлением эксклюзивных ножей. А после развода всё чаще начал присылать Альбине фотографии созданного своими руками оружия. То ли хвастался новыми работами, то ли пугал её таким образом. Вот он — уже задержанный в статусе подозреваемого и согласился дать признательные показания. Хотя сдаваться сам не собирался — несколько дней прятался в сельской местности, ночевал в автомобиле и пытался, как говорится, утопить горе в стакане. Но правоохранители его вычислили.


Если не с ним, то точно и не с другим — ревность сгубила, рассказывает сыщикам Квашнин. Расправился с бывшей супругой — для этого, кстати, выбрал лучший из своей коллекции нож, потом накрыл её тело пальто и сразу покинул место преступление.

Теперь Квашнин не сможет видеться и со своими детьми, которых оставил без матери. На время следствия его отправили в СИЗО. А вообще за убийство бывшей супруги наказание грозит до 15 лет тюрьмы, если конечно мужчину признают вменяемым.

Источник: gtrk.tv
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