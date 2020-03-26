Сергей Квашнин из Октябрьского убивший жену показал, как совершил жестокое преступление | видео
В Октябрьском арестовали подозреваемого в убийстве 38-летней женщины. Им оказался бывший супруг погибшей. Кузнец по профессии Сергей Квашнин расправился с матерью своих детей с помощью изготовленного собственноручно ножа.
На этих кадрах последние минуты жизни 38-летней Альбины Квашниной. По привычному маршруту она приближается к дому. Но двое её детей так не дождутся возвращения мамы с работы. Уже утром изрезанное тело женщины обнаружат в городском парке.
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Если не с ним, то точно и не с другим — ревность сгубила, рассказывает сыщикам Квашнин. Расправился с бывшей супругой — для этого, кстати, выбрал лучший из своей коллекции нож, потом накрыл её тело пальто и сразу покинул место преступление.
Теперь Квашнин не сможет видеться и со своими детьми, которых оставил без матери. На время следствия его отправили в СИЗО. А вообще за убийство бывшей супруги наказание грозит до 15 лет тюрьмы, если конечно мужчину признают вменяемым.