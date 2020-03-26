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Пожар в Гафурийском районе унес две жизни

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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Пожар в Гафурийском районе унес две жизни

Накануне, 25 марта, вечером в селе Антоновка Гафурийского района республики произошел пожар, унесший две жизни. Сгорел жилой дом на улице Северной. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двоих мужчин.

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Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, что в региональном МЧС сообщили, что в поселке Большая Устюба Буздякского района в пожаре погиб 3-летний ребенок. 

Источник: gtrk.tv
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