Пожар в Гафурийском районе унес две жизни
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Накануне, 25 марта, вечером в селе Антоновка Гафурийского района республики произошел пожар, унесший две жизни. Сгорел жилой дом на улице Северной. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двоих мужчин.
Напомним, что в региональном МЧС сообщили, что в поселке Большая Устюба Буздякского района в пожаре погиб 3-летний ребенок.
Источник:
gtrk.tv
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