В Чишминском районе мужчина жестоко избил друга, вступившись за девушек

Серьезная драка произошла в селе Алкино-2 Чишминского района. 49-летний местный житель заявил, что его жестоко избил собственный друг. Представители правоохранительных органов быстро нашли обидчика.







Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 49-летний мужчина выпивал вместе с его 54-летним другом и двумя девушками в собственной квартире. Но вскоре такое развлечение наскучило дамам, и они ушли домой. Это сильно разозлило хозяина квартиры, он начал жестоко оскорблять девушек, чем разгневал своего друга.