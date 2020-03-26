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В Чишминском районе мужчина жестоко избил друга, вступившись за девушек

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе мужчина жестоко избил друга, вступившись за девушек

Серьезная драка произошла в селе Алкино-2 Чишминского района. 49-летний местный житель заявил, что его жестоко избил собственный друг. Представители правоохранительных органов быстро нашли обидчика.



Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, 49-летний мужчина выпивал вместе с его 54-летним другом и двумя девушками в собственной квартире. Но вскоре такое развлечение наскучило дамам, и они ушли домой. Это сильно разозлило хозяина квартиры, он начал жестоко оскорблять девушек, чем разгневал своего друга.

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54-летний мужчина, встав на защиту ушедших собеседниц, избил товарища и поспешил скрыться. Полиция задержала подозреваемого как раз в тот момент, когда он хотел уехать в соседний регион. По факту избиения было возбуждено уголовное дело.

А в Салавате 13 марта, толпа девушек избила женщину. Драка произошла возле одного из ночных клубов города на бульваре Юлаева

Источник: bash.news
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