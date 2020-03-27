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ДТП в Иглинском районе: водитель грузовика «Вольво» насмерть сбил пешехода

Добавлено: 27.03.20
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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ДТП в Иглинском районе: водитель грузовика «Вольво» насмерть сбил пешехода

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В ГИБДД пояснили, что его сбил 57-летний водитель грузовика «Вольво» из Челябинской области на 1545 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск. 

Предварительно известно, что погибший шел в попутном направлении по краю проезжей части. Он скончался на месте происшествия. 
 Ранее сообщалось   об аварии в Уфе, где на проспекте Салавата Юлаева "Газель" врезалась в BMW-X6

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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