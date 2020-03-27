ДТП в Иглинском районе: водитель грузовика «Вольво» насмерть сбил пешехода
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В региональной дорожной полиции передали о смерти 32-летнего мужчны в Иглинском районе.
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Предварительно известно, что погибший шел в попутном направлении по краю проезжей части. Он скончался на месте происшествия.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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