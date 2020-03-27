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В Уфе задержали подростков из банды А.У.Е.

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфе задержали подростков из банды А.У.Е.

Один из напавших в торговом центре на ребенка подростков оказался из многодетной семьи. Мама не справлялась с воспитанием. Помимо него, женщина воспитывает еще четверых детей.



Сейчас оба нападавших находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Айбулат Хажин на совещании, которое провел заместитель премьер-министра Ирек Сагитов, сказал, что главное – не напугать, а выстроить правильную профилактическую работу. Также важно поддержать женщину, так как семья находится в тяжелой жизненной ситуации.

Ранее, кстати, мальчик не привлекался. На заседании, посвященное подростковым бандам, обитающим в торговых центрах, Ирек Сагитов поручил увеличить охрану и количество видеокамер, а также отметил, что сотрудники ЧОПов, видимо, не дорабатывают. Ленара Иванова в свою очередь отметила, что есть нехватка сотрудников в комиссиях по делам несовершеннолетних. Нужно и внимание со стороны школ и общественности.

Источник: bash.news
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