Актер из Башкирии Ильшат Агеев погиб в жуткой автокатастрофе в Татарстане
В минувшую пятницу, 27 марта, на трассе Казань-Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошла жуткая авария, в которой погиб известный актер Ильшат Агеев.
28-летний уроженец Башкирии управлял автомобилем «Богдан», в который лоб в лоб въехала «Toyota» под управлением 32-летнего жителя Татарстана. От полученных травм оба водителя скончались на месте ДТП, передает ИА «Татаринформ». Супруга Ильшата выжила, сейчас она находится в реанимации.
По предвартительной версии ГИБДД по Татарстану, водитель японской легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Актер Ильшат Агеев родился в деревне Курдем Татышлинского района Башкирии. В 2011 году он пришел в Альметьевский драматический театр и за это время стал любимцем местной публики.