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Актер из Башкирии Ильшат Агеев погиб в жуткой автокатастрофе в Татарстане

Добавлено: 28.03.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Происшествия
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Актер из Башкирии Ильшат Агеев погиб в жуткой автокатастрофе в Татарстане

В минувшую пятницу, 27 марта, на трассе Казань-Оренбург в Альметьевском районе Татарстана произошла жуткая авария, в которой погиб известный актер Ильшат Агеев.



28-летний уроженец Башкирии управлял автомобилем «Богдан», в который лоб в лоб въехала «Toyota» под управлением 32-летнего жителя Татарстана. От полученных травм оба водителя скончались на месте ДТП, передает ИА «Татаринформ». Супруга Ильшата выжила, сейчас она находится в реанимации.

По предвартительной версии ГИБДД по Татарстану, водитель японской легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Актер Ильшат Агеев родился в деревне Курдем Татышлинского района Башкирии. В 2011 году он пришел в Альметьевский драматический театр и за это время стал любимцем местной публики.

- Ильшат Агеев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой. Он обладал даром привносить в любую роль неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах... В это трудное время желаем сил и терпения родным, семье, коллегам и друзьям, - выразили соболезнования коллеги актера.

Источник: www.ufa.kp.ru
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