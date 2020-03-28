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В Караидельском районе в ДТП погибли молодожены

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе в ДТП погибли молодожены

В республиканской госавтоинспекции сообщили о трагической аварии, которая произошла в Караидельском районе.



На четвертом километре автодороги Явгильдино-Щучье Озеро 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» сбил четверых пешеходов.

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В результате наезда на месте происшествия скончалась 21-летняя девушка, а чуть позже в больнице погиб ее 23-летний жених. Также пострадали 19-летняя девушка и 29-летний мужчина. 
«Известно, что погибшие были молодоженами - неделю назад они заключили никах. В момент трагедии на автомобиле в качестве пассажиров вместе с друзьями возвращались из соседнего села домой», – уточнили в ведомстве.
На проезжей части они все оказались из-за ссоры, которая возникла во время поездки. Водитель остановил автомобил, а после все вместе вышли на проезжую часть. 
Напомним также, что в Иглинском районе  водитель грузовика «Вольво» насмерть сбил пешехода 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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