В Караидельском районе в ДТП погибли молодожены

В республиканской госавтоинспекции сообщили о трагической аварии, которая произошла в Караидельском районе.







На четвертом километре автодороги Явгильдино-Щучье Озеро 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» сбил четверых пешеходов.

«Известно, что погибшие были молодоженами - неделю назад они заключили никах. В момент трагедии на автомобиле в качестве пассажиров вместе с друзьями возвращались из соседнего села домой», – уточнили в ведомстве.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии