В Караидельском районе в ДТП погибли молодожены

В результате наезда на месте происшествия скончалась 21-летняя девушка, а чуть позже в больнице погиб ее 23-летний жених. Также пострадали 19-летняя девушка и 29-летний мужчина.
«Известно, что погибшие были молодоженами - неделю назад они заключили никах. В момент трагедии на автомобиле в качестве пассажиров вместе с друзьями возвращались из соседнего села домой», – уточнили в ведомстве.
На проезжей части они все оказались из-за ссоры, которая возникла во время поездки. Водитель остановил автомобил, а после все вместе вышли на проезжую часть.