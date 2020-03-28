В Дюртюлинском районе спасатели помогли рыбаку выбраться на берег

В Башкирии рыбак на котловане оказался в очень опасной ситуации. В итоге мужчине в Дюртюлях пришлось вызывать спасателей. А все из-за пренебрежения мерами предосторожности.







После обращения в службу 112 спасатели выехали к реке Белой в Дюртюлях. Оказалось, что из-за ломающегося льда рыбак не мог добраться до берега. Сотрудники Аварийно-спасательной службы смогли помочь беспечному рыбаку.

- Весной под лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Но каждый год жители республики пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд.

Госкомитет призывает рыбаков соблюдать меры предосторожности и не выходить на тонкий весенний лед. Ради безопасности лучше не отправляться на рыбалку одному. Особое внимание спасатели просят уделить трезвому состоянию во время рыбалки.