Авария в Белебее: лоб в лоб столкнулись водители "Datsun on-DO" и ВАЗ, погиб человек

В минувшую субботу около полуночи в Белебее в лобовом столкновении сошлись отечественная Лада и "Datsun on-DO".







- В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался в реанимационном отделении местной больницы, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Второй мужчина, управлявший "Datsun", госпитализирован. Начато разбирательство.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram