Авария в Белебее: лоб в лоб столкнулись водители "Datsun on-DO" и ВАЗ, погиб человек

В минувшую субботу около полуночи в Белебее в лобовом столкновении сошлись отечественная Лада и "Datsun on-DO".
- В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался в реанимационном отделении местной больницы, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Второй мужчина, управлявший "Datsun", госпитализирован. Начато разбирательство.
Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 79 нетрезвых водителей.
Ранее сообщалось, что на четвертом километре автодороги Явгильдино-Щучье Озеро в Караидельском районе 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» сбил четверых пешеходов. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram