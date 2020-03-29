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Авария в Белебее: лоб в лоб столкнулись водители "Datsun on-DO" и ВАЗ, погиб человек

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Авария в Белебее: лоб в лоб столкнулись водители "Datsun on-DO" и ВАЗ, погиб человек

В минувшую субботу около полуночи в Белебее в лобовом столкновении сошлись отечественная Лада и "Datsun on-DO".



- В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался в реанимационном отделении местной больницы, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Второй мужчина, управлявший "Datsun", госпитализирован. Начато разбирательство.

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Всего за сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 79 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что на четвертом километре автодороги Явгильдино-Щучье Озеро в Караидельском районе 40-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» сбил четверых пешеходов.

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Источник: www.sobkor02.ru
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