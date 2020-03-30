В Нефтекамске в пожаре погиб хозяин дома

В региональном МЧС сообщили, что в Нефтекамске в жилом доме произошел пожар, в котором предположительно погиб 64-летний мужчина.







По данным ведомства, возгорание произошло в минувшие выходные в однокомнатной квартире жилого дома на улице Комсомольской.

25 марта, вечером в селе Антоновка Гафурийского района республики

произошел пожар, унесший две жизни

. Сгорел жилой дом на улице Северной. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двоих мужчин



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Фото: МЧС по Башкирии

Из зоны пожара эвакуировали 10 человек среди которых было двое детей. Во время тушения пожара в квартире нашли погибшего.Причина смерти пока что выясняется, расследуются также и причины начала возгорания.