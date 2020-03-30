В Нефтекамске в пожаре погиб хозяин дома
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В региональном МЧС сообщили, что в Нефтекамске в жилом доме произошел пожар, в котором предположительно погиб 64-летний мужчина.
По данным ведомства, возгорание произошло в минувшие выходные в однокомнатной квартире жилого дома на улице Комсомольской.
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Причина смерти пока что выясняется, расследуются также и причины начала возгорания.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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