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В Нефтекамске в пожаре погиб хозяин дома

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске в пожаре погиб хозяин дома

В региональном МЧС сообщили, что в Нефтекамске в жилом доме произошел пожар, в котором предположительно погиб 64-летний мужчина.



По данным ведомства, возгорание произошло в минувшие выходные в однокомнатной квартире жилого дома на улице Комсомольской. 

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Из зоны пожара эвакуировали 10 человек среди которых было двое детей. Во время тушения пожара в квартире нашли погибшего.
Причина смерти пока что выясняется, расследуются также и причины начала возгорания.
25 марта, вечером в селе Антоновка Гафурийского района республики произошел пожар, унесший две жизни. Сгорел жилой дом на улице Северной. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двоих мужчин

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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