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В Хайбуллинском районе обнаружили тело младенца

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе обнаружили тело младенца

На прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца. По предварительной информации, мертвого малыша нашли ранним утром. Известно, что днем ранее ему исполнилось три месяца.

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Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на ребенке не было видимых телесных повреждений. Существует вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело ребенка передали на судебно-медицинское исследование, что специалисты могли назвать точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что в Давлеканово произошла страшная трагедия. 24 марта на железной дороге произошёл смертельный инцидент. Под колёсами поезда погиб мужчина.

Источник: www.ufa.kp.ru
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