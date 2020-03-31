В Хайбуллинском районе обнаружили тело младенца

На прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца. По предварительной информации, мертвого малыша нашли ранним утром. Известно, что днем ранее ему исполнилось три месяца.



Собственный источник «КП- Уфа » в правоохранительных органах сообщил, что на ребенке не было видимых телесных повреждений. Существует вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело ребенка передали на судебно-медицинское исследование, что специалисты могли назвать точную причину смерти.Ранее сообщалось, что в Давлеканово произошла страшная трагедия . 24 марта на железной дороге произошёл смертельный инцидент. Под колёсами поезда погиб мужчина.