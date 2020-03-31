ДТП в Стерлитамакском районе: водитель ВАЗа насмерть сбил на обочине пожилую женщину
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Накануне, 30 марта, в деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии произошло смертельное ДТП.
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В результате авария 70-летняя женщина скончалась на месте аварии.
Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца
Источник:
gtrk.tv
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