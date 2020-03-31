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ДТП в Стерлитамакском районе: водитель ВАЗа насмерть сбил на обочине пожилую женщину

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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ДТП в Стерлитамакском районе: водитель ВАЗа насмерть сбил на обочине пожилую женщину

Накануне, 30 марта, в деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии произошло смертельное ДТП. 

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37-летний водитель за рулем «четырнадцатой» сбил бабушку, стоявшую на обочине. После этого легковушка столкнулась с «ВАЗ-21102». 

В результате авария 70-летняя женщина скончалась на месте аварии. 

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца

Источник: gtrk.tv
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