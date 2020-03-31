Авария в Уфе: грузовик сбил на светофоре легковой автомобиль, 3 человека пострадали | видео
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Накануне вечером, 30 марта, напротив дома №73 по улице Калинина в Уфе произошло серьезное ДТП.
26-летний водитель за рулем грузового автомобиля Renault Premium с прицепом-рефрижератором, двигаясь в сторону улицы Кольцевая, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet Lacetti.
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«Это проклятое место у нас, постоянно там аварии», — пишут горожане в социальных сетях. «Вроде и машин толком нет, а аварии все равно».Накануне, 30 марта, в деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии произошло смертельное ДТП.
Источник:
gtrk.tv
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