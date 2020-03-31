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Авария в Уфе: грузовик сбил на светофоре легковой автомобиль, 3 человека пострадали | видео

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 32
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: грузовик сбил на светофоре легковой автомобиль, 3 человека пострадали | видео

Накануне вечером, 30 марта, напротив дома №73 по улице Калинина в Уфе произошло серьезное ДТП.



26-летний водитель за рулем грузового автомобиля Renault Premium с прицепом-рефрижератором, двигаясь в сторону улицы Кольцевая, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet Lacetti.

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В отделе пропаганды ГИБДД Уфы «Вестям» рассказали, что в результате аварии пострадали три человека – водитель легковушки и два его пассажира – 17 и 18 лет.
«Это проклятое место у нас, постоянно там аварии», — пишут горожане в социальных сетях. «Вроде и машин толком нет, а аварии все равно». 
Накануне, 30 марта, в деревне Талалаевка Стерлитамакского района Башкирии произошло смертельное ДТП. 
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Источник: gtrk.tv
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