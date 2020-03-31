В Бирске водитель устроивший с ДПС гонки, публично извинился

Мужчина записал видеообращение, в котором извинялся и призвал автолюбителей не управлять машиной в алкогольном опьянении. Стоит отметить, на записи Михаил сидит за рулем машины.
«Сразу попрошу прощения за этот шум в городе, за этот негатив. Отступился, чем сам не рад. Гонял и сбежал не из мысли покататься, хотел избежать наказания. Парни и девушки, которые садятся за руль пьяным. Завязывайте с этим, до добра это не доведет. Я еще легко отделался, я так считаю. Лучше научится на ошибках других», — рассказал Михаил Поротиков.