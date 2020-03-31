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В Бирске водитель устроивший с ДПС гонки, публично извинился

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске водитель устроивший с ДПС гонки, публично извинился

23-летний житель Бирска Михаил Поротиков публично попросил прощения у сотрудников ГИББД. Стоит напомнить, 18 марта водитель, управляя «ВАЗ-2114» в пьяном состоянии, устроил погоню с полицией.



Он проигнорировал требования инспекторов, нарушил многочисленные правила дорожного движения. Его задержали, назначили крупный штраф и лишили водительских прав.

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Мужчина записал видеообращение,  в котором извинялся и призвал автолюбителей не управлять машиной в алкогольном опьянении. Стоит отметить, на записи Михаил сидит за рулем машины.
«Сразу попрошу прощения за этот шум в городе, за этот негатив. Отступился, чем сам не рад. Гонял и сбежал не из мысли покататься, хотел избежать наказания. Парни и девушки, которые садятся за руль пьяным. Завязывайте с этим, до добра это не доведет. Я еще легко отделался, я так считаю. Лучше научится на ошибках других», — рассказал Михаил Поротиков.
Накануне вечером, 30 марта, напротив дома №73 по улице Калинина в Уфе произошло серьезное ДТП.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот
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