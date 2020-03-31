В Бирске водитель устроивший с ДПС гонки, публично извинился

23-летний житель Бирска Михаил Поротиков публично попросил прощения у сотрудников ГИББД. Стоит напомнить, 18 марта водитель, управляя «ВАЗ-2114» в пьяном состоянии, устроил погоню с полицией.







Он проигнорировал требования инспекторов, нарушил многочисленные правила дорожного движения. Его задержали, назначили крупный штраф и лишили водительских прав.

«Сразу попрошу прощения за этот шум в городе, за этот негатив. Отступился, чем сам не рад. Гонял и сбежал не из мысли покататься, хотел избежать наказания. Парни и девушки, которые садятся за руль пьяным. Завязывайте с этим, до добра это не доведет. Я еще легко отделался, я так считаю. Лучше научится на ошибках других», — рассказал Михаил Поротиков.



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Фото: скриншот