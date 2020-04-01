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В Нефтекамске произошла массовая авария с участием скорой | видео

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 10
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске произошла массовая авария с участием скорой | видео

В Нефтекамске массовая авария с участием машины скорой помощи. ДТП случилось 31 марта на перекрестке улиц Дорожная и Социалистическая.



Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, как машина скорой с включенными маячками спешит по главной дороге. Проезжающий перекресток Volkswagen Touareg не успевает уступить дороге, в результате чего спецмашина на высокой скорости врезается в автомобиль. После чего Touareg сталкивается со встречной Volkswagen Polo.

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“Карета “скорой помощи» ехала с Татышлинского района со включенными маячками. На перекрестке ей не уступают дорогу Volkswagen Touareg и Volkswagen Polo. Пострадавших нет,» — прокомментировал источник в республиканском ГИБДД.
Напомним, Накануне днем, 30 марта, в Чишминском районе в полицию позвонил уфимец и рассказал стражам порядка, что вблизи села санатория «Алкино» возле заправки неизвестные устроили перестрелку.

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Источник: gtrk.tv
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