В Альшеевском районе в одном дворе обнаружили сразу два трупа

Жители села Шафраново Альшеевского района теперь долго будут обходить дом на улице Молодежной. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 26 марта там нашли тело 32-летнего хозяина, который при странных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством.







А когда на следующий день правоохранители осматривали двор, то в колодце-шамбо обнаружили труп 31-летнего безработного мужчины с проломленной головой.