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В Альшеевском районе в одном дворе обнаружили сразу два трупа

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе в одном дворе обнаружили сразу два трупа

Жители села Шафраново Альшеевского района теперь долго будут обходить дом на улице Молодежной. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 26 марта там нашли тело 32-летнего хозяина, который при странных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством.



А когда на следующий день правоохранители осматривали двор, то в колодце-шамбо обнаружили труп 31-летнего безработного мужчины с проломленной головой.

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Когда следователи стали устанавливать личность убитого, то выяснилось, что уже с 17 марта он числился без вести пропавшим. По всей видимости, все это время тело молодого человека пролежало в колодце. Что же произошло на самом деле, причастен ли хозяин дома к убийству и не из-за угрызений ли совести потом покончил с собой, предстоит сейчас выяснить следователям.

Напомним, что на прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца

Источник: www.ufa.kp.ru
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