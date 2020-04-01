Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Агидели орудуют лже-дружинники, вымогающие штрафы у нарушителей самоизоляции

В Агидели орудуют лже-дружинники, вымогающие штрафы у нарушителей самоизоляции

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Агидель
Комментарии (0)
В Агидели орудуют лже-дружинники, вымогающие штрафы у нарушителей самоизоляции

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Агидель разместил в соцсетях новость о том, что в Башкирии появились лже-дружинники. Мошенники решили заработать на ситуации, связанной с введением полной самоизоляции граждан.



Под видом Добровольной народной дружины, останавливают на улице нарушителей режима. Однако штраф, который они предлагают оплатить на месте, намного меньше установленного законом.

Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции

Читайте также:

Жителям Башкирии разъяснили, можно ли совершать поездки из одного района в другой во время самоизоляции
— В городе также будут организованы рейды ДНД. Патрулирование общественниками будет производиться только совместно с сотрудниками полиции. Что касается работы волонтеров организованной на базе Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, во избежание фактов обмана со стороны мошенников, принимайте помощь только после вашего обращения на телефон горячей линии +7-917-412-44-47, — рассказал Илюс Ялашев.
Напомним, что в Башкирии из-за коронавируса поликлиники изменили время и систему работы 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы
Общество
В Башкирии на нарушивших режим самоизоляции будут составлять протоколы
Руслан Хабибов назначен министром спорта и молодежной политики РБ
Политика
Руслан Хабибов назначен министром спорта и молодежной политики РБ
Жителям Башкирии рассказали о правилах полной самоизоляции
Здравоохранение
Жителям Башкирии рассказали о правилах полной самоизоляции
Ришат Дихин временно возглавил Аскинский район
Политика
Ришат Дихин временно возглавил Аскинский район
В Башкирии орудуют мошенники предлагающие продезинфицировать жилье от коронавируса
Общество
В Башкирии орудуют мошенники предлагающие продезинфицировать жилье от коронавируса
В Башкирии более тысячи человек нарушили режим самоизоляции вернувшись из-за рубежа
Общество
В Башкирии более тысячи человек нарушили режим самоизоляции вернувшись из-за рубежа
В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы
Здравоохранение
В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы
В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
Общество
В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: