В Агидели орудуют лже-дружинники, вымогающие штрафы у нарушителей самоизоляции

Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Агидель разместил в соцсетях новость о том, что в Башкирии появились лже-дружинники. Мошенники решили заработать на ситуации, связанной с введением полной самоизоляции граждан.







Под видом Добровольной народной дружины, останавливают на улице нарушителей режима. Однако штраф, который они предлагают оплатить на месте, намного меньше установленного законом.

— В городе также будут организованы рейды ДНД. Патрулирование общественниками будет производиться только совместно с сотрудниками полиции. Что касается работы волонтеров организованной на базе Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города, во избежание фактов обмана со стороны мошенников, принимайте помощь только после вашего обращения на телефон горячей линии +7-917-412-44-47, — рассказал Илюс Ялашев.

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Фото: kp.ru