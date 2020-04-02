В Уфе погибла девушка, выпав из окна квартиры на козырек магазина

Вчера, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки. Несчастная выпала из окна своей квартиры на козырек магазина.







Девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте трагедии. С места произошедшего полицейские изъяли блокнот и телефон погибшей, сообщает КП-Уфа.

Скорая приехала, еще какие-то службы. Положили тело в черный пакет и увезли.

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