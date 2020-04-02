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В Уфе погибла девушка, выпав из окна квартиры на козырек магазина

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе погибла девушка, выпав из окна квартиры на козырек магазина

Вчера, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки. Несчастная выпала из окна своей квартиры на козырек магазина.



Девушка получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте трагедии. С места произошедшего полицейские изъяли блокнот и телефон погибшей, сообщает КП-Уфа.

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Альбина Ч., соседка:
Скорая приехала, еще какие-то службы. Положили тело в черный пакет и увезли.
Со слов жильцов, незадолго до трагедии из квартиры несчастной доносились крики. Полицейские пробрались к телу через жителей второго этажа. Обстоятельства гибели уфимки предстоит выяснить следователям.

Серьезный пожар с пострадавшими женщиной и ребенком, произошел 31 марта в городе Уфе. По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, в 19:55 загорелась однокомнатная квартира на 6 этаже многоквартирного жилого дома на улице Аксакова.

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Источник: bash.news
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