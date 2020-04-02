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В Уфе грабитель в маске ограбил салон сотовой связи

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе грабитель в маске ограбил салон сотовой связи

Накануне, 1 апреля, в полицию Уфы поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный в защитной маске с пистолетом напал на салон сотовой связи. Мужчине удалось похитить крупную сумму.



Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что неизвестный в маске угрожал продавцу магазина пистолетом и потребовал деньги из кассы. Сотрудник салона связи отдал 34 тысяч в руки преступника. К счастью, камера слежения зафиксировала нападение.

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Личность злоумышленника быстро восстановили, им оказался 30-летний житель Зианчуринского района. Оказалось, что подозреваемый причастен к ряду таких же преступлений. Мужчину поймали, заключили под стражу и возбудили уголовное дело.

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Источник: bash.news
Фото: МВД по РБ.
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