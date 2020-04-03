Авария в Уфе: пьяный водитель «Audi A7» протаранил такси с пассажиром

Пьяный водитель на элитной иномарке «Audi A7» протаранил такси с пассажиром. ДТП произошло накануне, 3 апреля.
После полуночи 36-летний житель Уфимского района решил наплевать на режим самоизоляции, и выехал на своем многомиллионном автомобиле в город. Он ехал по путепроводу со стороны автодороги Уфа-Оренбург в сторону Зубово. Внезапно на его пути появилась машина такси. Правда, «Reno» ехало по «встречке», но это не помешало водителю «Audi» въехать в него.
— В результате аварии водитель «Reno» и его 25-летний пассажир с травмами доставлены в больницу для оказания помощи. Известно, что водитель «Audi» находился с признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, сотрудниками ГИБДД в отношении данного водителя за нарушение режима самоизоляции составлен административный материал, который будет направлен для рассмотрения в суд, — сообщили в ГИБДД Башкирии.
Всего вчера составили порядка 15 протоколов о нарушении самоизоляции, но особый режим не помешал автомобилистам спровоцировать три автомобильные аварии, в которых четыре человека получили травмы.
Напомним также, что 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки