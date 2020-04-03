В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане

В Башкирии возбуждено уголовное дело на 26-летнюю жительницу Татышлинского района республики, подозреваемую в убийстве своей новорожденной дочери.







Напомним, 8 марта женщина пришла в местную больницу с мертвым ребенком на руках. Она заявила, что малютка умерла от естественных причин. Однако судмедэксперты установили, что смерть ребенка была насильственной.

«Следствием собраны иные доказательства, свидетельствующие о причастности женщины к совершенному преступлению, под тяжестью которых подозреваемая созналась в содеянном», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



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