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В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане

В Башкирии возбуждено уголовное дело на 26-летнюю жительницу Татышлинского района республики, подозреваемую в убийстве своей новорожденной дочери.



Напомним, 8 марта женщина пришла в местную больницу с мертвым ребенком на руках. Она заявила, что малютка умерла от естественных причин. Однако судмедэксперты установили, что смерть ребенка была насильственной.

Стали известны подробности о жительнице Татышлинского района, которая оставила в бане новорожденного малыша

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По версии следствия, девушка не желала оставлять ребенка, поэтому не стала обращаться к медикам. Она сама родила дочку в бане и утопила ее в тазике с водой. В больницу тело новорожденной она принесла лишь через несколько дней. 
«Следствием собраны иные доказательства, свидетельствующие о причастности женщины к совершенному преступлению, под тяжестью которых подозреваемая созналась в содеянном», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. 
Напомним также, что в Альшеевском районе в одном дворе обнаружили сразу два трупа 

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Источник: gtrk.tv
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