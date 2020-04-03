В Татышлинском районе женщина призналась в убийстве новорожденной дочери в бане

В Башкирии возбуждено уголовное дело на 26-летнюю жительницу Татышлинского района республики, подозреваемую в убийстве своей новорожденной дочери.
Напомним, 8 марта женщина пришла в местную больницу с мертвым ребенком на руках. Она заявила, что малютка умерла от естественных причин. Однако судмедэксперты установили, что смерть ребенка была насильственной.
По версии следствия, девушка не желала оставлять ребенка, поэтому не стала обращаться к медикам. Она сама родила дочку в бане и утопила ее в тазике с водой. В больницу тело новорожденной она принесла лишь через несколько дней.
«Следствием собраны иные доказательства, свидетельствующие о причастности женщины к совершенному преступлению, под тяжестью которых подозреваемая созналась в содеянном», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.