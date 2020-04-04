Авария в Уфе: 19-летний водитель на Toyota влетел в легковушку и сбил девушку на «зебре»

После этого иномарка сбила 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии пешеход с травмами доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что 1 апреля, в полицию Уфы поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный в защитной маске с пистолетом напал на салон сотовой связи. Мужчине удалось похитить крупную сумму. Кроме того, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки