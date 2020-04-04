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Авария в Уфе: 19-летний водитель на Toyota влетел в легковушку и сбил девушку на «зебре»

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Авария в Уфе: 19-летний водитель на Toyota влетел в легковушку и сбил девушку на «зебре»

Накануне, 3 апреля, в Уфе на улице Александра Невского произошло серьезное ДТП.



Как рассказали в ГИБДД республики, 19-летний водитель за рулем Toyota Echo, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с «ВАЗ 2115».

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После этого иномарка сбила 25-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии пешеход с травмами доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что 1 апреля, в полицию Уфы поступило сообщение о разбойном нападении. Неизвестный в защитной маске с пистолетом напал на салон сотовой связи. Мужчине удалось похитить крупную сумму. Кроме того, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки

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Источник: gtrk.tv
Фото: instagram.com/gibdd.ufa
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