Пропавшую жительницу Мелеузовского района нашли мертвой в реке

В Башкирии трагедией завершились поиски пожилой женщины. Пропавшая больше года назад 78-летняя жительница деревни Иштуганово (Мелеузовский район) найдена мертвой в реке. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».
Известно, что пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении еще 10 марта 2019 года. Ее объявляло в розыск местное МВД, однако долгое время женщину не удавалось найти.
Поиски были прекращены 2 апреля, когда тело пенсионерки с гнилостными изменениями было обнаружено в реке Белой, в двух километрах от дома. Труп извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Напомним, 1 апреля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел вопиющий случай. Под окнами жилого дома №22 по улице Рыльского было обнаружено тело 24-летней девушки Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram