Пропавшую жительницу Мелеузовского района нашли мертвой в реке

В Башкирии трагедией завершились поиски пожилой женщины. Пропавшая больше года назад 78-летняя жительница деревни Иштуганово (Мелеузовский район) найдена мертвой в реке. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».







Известно, что пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении еще 10 марта 2019 года. Ее объявляло в розыск местное МВД, однако долгое время женщину не удавалось найти.



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