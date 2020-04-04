В Октябрьском ночью загорелся автосалон «Мобилон»

В Башкирии в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в автосалоне «Мобилон». Происшествие сняли на видео очевидцы в Октябрьском. В автосалоне на момент возникновения пожара находились новые отечественные авто.







По информации МЧС Башкирии, возгорание произошло в здании, где находился автосалон и автосервис. Из здания эвакуировали 8 новых автомобилей. Две легковушки были частично повреждены пламенем.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram