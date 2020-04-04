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В Октябрьском ночью загорелся автосалон «Мобилон»

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
В Октябрьском ночью загорелся автосалон «Мобилон»

В Башкирии в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в автосалоне «Мобилон». Происшествие сняли на видео очевидцы в Октябрьском. В автосалоне на момент возникновения пожара находились новые отечественные авто.



По информации МЧС Башкирии, возгорание произошло в здании, где находился автосалон и автосервис. Из здания эвакуировали 8 новых автомобилей. Две легковушки были частично повреждены пламенем.

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Пострадала в пожаре также кровля и перекрытие между 1 и 2 этажами. Человеческих жертв нет. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Напомним, что серьезный пожар с пострадавшими женщиной и ребенком, произошел 31 марта в городе Уфе. По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, в 19:55 загорелась однокомнатная квартира на 6 этаже многоквартирного жилого дома на улице Аксакова.

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Источник: bash.news
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