В Октябрьском ночью загорелся автосалон «Мобилон»

В Башкирии в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в автосалоне «Мобилон». Происшествие сняли на видео очевидцы в Октябрьском. В автосалоне на момент возникновения пожара находились новые отечественные авто.
По информации МЧС Башкирии, возгорание произошло в здании, где находился автосалон и автосервис. Из здания эвакуировали 8 новых автомобилей. Две легковушки были частично повреждены пламенем.
Пострадала в пожаре также кровля и перекрытие между 1 и 2 этажами. Человеческих жертв нет. Причины возникновения пожара пока не установлены.
Напомним, что серьезный пожар с пострадавшими женщиной и ребенком, произошел 31 марта в городе Уфе. По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, в 19:55 загорелась однокомнатная квартира на 6 этаже многоквартирного жилого дома на улице Аксакова. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram