В Кушнаренковском районе пьяный водитель сбил женщину возле банкомата

В Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.







Инцидент произошел накануне вечером, 4 апреля, на улице Прогрессовской села Тарабердино. Сидевший за рулем «четырнадцатой» 32-летний местный житель не справился с управлением и направил машину в сторону небольшого здания – причем именно в ту его часть, где стояла 42-летняя женщина. В этот момент она снимала деньги с банкомата.

Как итог – сельчанку доставили в больницу с различными травмами. Во время разбирательства на месте происшествия дорожные полицейские выявили у автомобилиста признаки алкогольного опьянения.Всего за 3 апреля на дорогах Башкирии зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.

Напомним, накануне, 3 апреля, в Уфе на улице Александра Невского произошло серьезное ДТП. 19-летний водитель за рулем Toyota Echo, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с «ВАЗ 2115».







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