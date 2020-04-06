В Туймазинском районе двое рыбаков нарушили режим самоизоляции и «уплыли» на льдине

Сигнал о том, что два рыбака находятся на льдине, оторвавшейся от берега, поступил в воскресенье вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 от очевидца. Инцидент произошел на озере Кандрыкуль Туймазинского района.







Прибывшие на место спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям попытались принять все возможные меры для снятия рыбаков со льда, но любители посидеть над лункой попросили спасателей им не мешать.

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