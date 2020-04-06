В Туймазинском районе двое рыбаков нарушили режим самоизоляции и «уплыли» на льдине

Сигнал о том, что два рыбака находятся на льдине, оторвавшейся от берега, поступил в воскресенье вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 от очевидца. Инцидент произошел на озере Кандрыкуль Туймазинского района.
Прибывшие на место спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям попытались принять все возможные меры для снятия рыбаков со льда, но любители посидеть над лункой попросили спасателей им не мешать.
Спасателям ничего не оставалось делать, как вызвать на место сотрудников полиции. Рыбаки, узнав, что на подмогу едут представители правопорядка, быстро собрали снасти и поспешили на берег. Но там их уже встретил участковый.
Во-первых, рыбаки подвергли себя опасности, когда вышли на тонкий лед. Во-вторых, мужчины нарушили режим самоизоляции, действующий на территории республики с 31 марта 2020 года.
В связи с опасностью тонкого весеннего льда, призываем рыбаков соблюдать меры предосторожности на водоемах и не выходить на весенний лед.
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