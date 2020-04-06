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В Туймазинском районе двое рыбаков нарушили режим самоизоляции и «уплыли» на льдине

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
В Туймазинском районе двое рыбаков нарушили режим самоизоляции и «уплыли» на льдине

Сигнал о том, что два рыбака находятся на льдине, оторвавшейся от берега, поступил в воскресенье вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 от очевидца. Инцидент произошел на озере Кандрыкуль Туймазинского района.



Прибывшие на место спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям попытались принять все возможные меры для снятия рыбаков со льда, но любители посидеть над лункой попросили спасателей им не мешать.

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Спасателям ничего не оставалось делать, как вызвать на место сотрудников полиции. Рыбаки, узнав, что на подмогу едут представители правопорядка, быстро собрали снасти и поспешили на берег. Но там их уже встретил участковый.

Во-первых, рыбаки подвергли себя опасности, когда вышли на тонкий лед. Во-вторых, мужчины нарушили режим самоизоляции, действующий на территории республики с 31 марта 2020 года.

В связи с опасностью тонкого весеннего льда, призываем рыбаков соблюдать меры предосторожности на водоемах и не выходить на весенний лед.

Напомним, в Башкирии трагедией завершились поиски пожилой женщины. Пропавшая больше года назад 78-летняя жительница деревни Иштуганово (Мелеузовский район) найдена мертвой в реке

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Источник: sterlegrad.ru
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