В Стерлитамаке мужчина с ножом напал на медика скорой помощи

МВД по Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал медику скорой помощи убийством. Чтобы исполнить свою угрозу, он достал нож.
Предварительно известно, что фельдшеров вызвала сестра подозреваемого, которая пришла проведать своего родственника, живущего в одиночестве. 26-летний мужчина, которого она пришла навестить, в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда медицинские сотрудники прибыли, мужчина накинулся на одного из них с ножом. Тот успел сбежать и сообщить о случившемся диспетчеру. Сотрудники полиции позже задержали нарушителя. Свое поведение он объяснить так и не смог. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.