В Стерлитамаке мужчина с ножом напал на медика скорой помощи

МВД по Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал медику скорой помощи убийством. Чтобы исполнить свою угрозу, он достал нож.







Предварительно известно, что фельдшеров вызвала сестра подозреваемого, которая пришла проведать своего родственника, живущего в одиночестве. 26-летний мужчина, которого она пришла навестить, в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



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