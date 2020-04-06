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В Стерлитамаке мужчина с ножом напал на медика скорой помощи

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке мужчина с ножом напал на медика скорой помощи

МВД по Башкирии сообщает, что в Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал медику скорой помощи убийством. Чтобы исполнить свою угрозу, он достал нож.



Предварительно известно, что фельдшеров вызвала сестра подозреваемого, которая пришла проведать своего родственника, живущего в одиночестве. 26-летний мужчина, которого она пришла навестить, в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Когда медицинские сотрудники прибыли, мужчина накинулся на одного из них с ножом. Тот успел сбежать и сообщить о случившемся диспетчеру. Сотрудники полиции позже задержали нарушителя. Свое поведение он объяснить так и не смог. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Напомним, в Туймазинском районе двое рыбаков нарушили режим самоизоляции и «уплыли» на льдине 

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Источник: gorobzor.ru
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