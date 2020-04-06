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В массовой аварии в Уфе пострадали 4 человека

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
В массовой аварии в Уфе пострадали 4 человека

Сегодня, 6 апреля, днем в микрорайоне Инорс в Уфе произошла серьезная авария — в ДТП пострадали четыре человека.

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Как сообщили очевидцы в соцсетях, на улице Тухвата Янаби столкнулись три автомобиля — Opel, Renault и Nissan. В отделе пропаганды УГИБДД МВД по Башкирии сообщили, что в результате за медицинской помощью обратились четыре человека.

Сейчас на месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в воскресенье в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что в реку Шугуровка съехал автомобиль, в котором находятся люди.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
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