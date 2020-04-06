В массовой аварии в Уфе пострадали 4 человека

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на улице Тухвата Янаби столкнулись три автомобиля — Opel, Renault и Nissan. В отделе пропаганды УГИБДД МВД по Башкирии сообщили, что в результате за медицинской помощью обратились четыре человека.
Сейчас на месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в воскресенье в спасательную службу Уфы поступило тревожное сообщение о том, что в реку Шугуровка съехал автомобиль, в котором находятся люди. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram