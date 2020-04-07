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В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные

В Центр управления в кризисных МЧС Башкирии ночью 7 апреля поступило сообщение о том, что при въезде в село Новобирдино Чекмагушевского района горят помещения для содержания животных.



«На место незамедлительно были направлены силы и средства добровольных пожарных команд сельских поселений Резяповский, Балтачевский, Юмашевский, Тайняшевский сельсоветы и МЧС России, а также другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение крыши здания фермы на площади 900 кв. метров. В момент возникновения пожара в здании находилось более 50 голов крупного рогатого скота», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

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Тушение возгорания производилось по повышенному рангу пожара, которое осложнялось большой пожарной нагрузкой и сильным ветром. Людей, пострадавших при пожаре, нет. В результате ЧП погибло десять голов крупного рогатого скота, 11 голов мелкого рогатого скота, одна лошадь и более 200 бройлеров.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Напомним, в Башкирии в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в автосалоне «Мобилон». Происшествие сняли на видео очевидцы в Октябрьском. В автосалоне на момент возникновения пожара находились новые отечественные авто.

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Источник: www.bashinform.ru
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