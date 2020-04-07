В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные

В Центр управления в кризисных МЧС Башкирии ночью 7 апреля поступило сообщение о том, что при въезде в село Новобирдино Чекмагушевского района горят помещения для содержания животных.





«На место незамедлительно были направлены силы и средства добровольных пожарных команд сельских поселений Резяповский, Балтачевский, Юмашевский, Тайняшевский сельсоветы и МЧС России, а также другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение крыши здания фермы на площади 900 кв. метров. В момент возникновения пожара в здании находилось более 50 голов крупного рогатого скота», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.



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