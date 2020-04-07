В Чекмагушевском районе загорелась ферма, погибли животные

В Центр управления в кризисных МЧС Башкирии ночью 7 апреля поступило сообщение о том, что при въезде в село Новобирдино Чекмагушевского района горят помещения для содержания животных.
«На место незамедлительно были направлены силы и средства добровольных пожарных команд сельских поселений Резяповский, Балтачевский, Юмашевский, Тайняшевский сельсоветы и МЧС России, а также другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение крыши здания фермы на площади 900 кв. метров. В момент возникновения пожара в здании находилось более 50 голов крупного рогатого скота», — сообщили в пресс-службе МЧС РБ.
Тушение возгорания производилось по повышенному рангу пожара, которое осложнялось большой пожарной нагрузкой и сильным ветром. Людей, пострадавших при пожаре, нет. В результате ЧП погибло десять голов крупного рогатого скота, 11 голов мелкого рогатого скота, одна лошадь и более 200 бройлеров.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.