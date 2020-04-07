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В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа

Сегодня, 7 апреля, в Сибае в результате сильного ветра произошло повреждение кровли многопрофильного колледжа.



На место незамедлительно выехали экстренные службы и представители администрации, рассказали ”Вестям” в пресс-службе регионального управления МЧС России. 

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Установлено, что кровля повреждена на площади 300 квадратных метров (общая площадь 600 кв.м.). На земле разрушений нет. 

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. 

Напомним, сегодня из-за сильного ветра в Уфе рухнувший на землю рекламный щит насмерть раздавил женщину. 

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Источник: gtrk.tv
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