В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа
Сегодня, 7 апреля, в Сибае в результате сильного ветра произошло повреждение кровли многопрофильного колледжа.
На место незамедлительно выехали экстренные службы и представители администрации, рассказали ”Вестям” в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Напомним, сегодня из-за сильного ветра в Уфе рухнувший на землю рекламный щит насмерть раздавил женщину.
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Источник:
gtrk.tv
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