В Сибае ураганный ветер сорвал крышу местного колледжа

Сегодня, 7 апреля, в Сибае в результате сильного ветра произошло повреждение кровли многопрофильного колледжа.







На место незамедлительно выехали экстренные службы и представители администрации, рассказали ”Вестям” в пресс-службе регионального управления МЧС России.



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Установлено, что кровля повреждена на площади 300 квадратных метров (общая площадь 600 кв.м.). На земле разрушений нет.В результате происшествия погибших и пострадавших нет.Напомним, сегодня из-за сильного ветра в Уфе рухнувший на землю рекламный щит насмерть раздавил женщину.