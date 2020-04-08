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В Салавате подростки устроили гонки с сотрудниками ДПС

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
В Салавате подростки устроили гонки с сотрудниками ДПС

В Башкирии школьники устроили гонки с гаишниками. Молодые ребята вместо самоизоляции рассекали на двору на битой "пятерке". Внезапно автомобиль попал в поле зрения экипажа ДПС. 



Курьезный случай произошел 7 апреля в башкирском Салавате. Один из дворов долго мучила банда подростков. Хулиганы целыми днями ездили по дворам на битых "Жигулях" пятой модели. Все по классике: тонировка "в ноль", низкая посадка и оглушительная музыка. Малолетних нарушителей не смущало ничего - ни то, что в квартирах спят маленькие дети, ни режим самоизоляции. 

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Местным жителям самим не удавалось поймать хулиганов. Ребята все время скрывались из поля зрения. Так было до вчерашнего дня. 

Антон П., житель Салавата:
Они, честно говоря, задолбали уже. Это "ауешники", я в соседнем дворе живу, часто их вижу. Днем тоже решили погонять, но по случайности мимо проезжали гаишники. Как только они увидели ментов, сразу забыли про понты. Тормознули тачку и побежали в разные стороны
Полицейские тоже оказались не из робкого десятка. Увидев убегающих нарушителей, гаишники ринулись вслед за мальчишками. Несмотря на разницу в возрасте, физическая подготовка школьников оказалась плохой. Уже на другом конце двора сотрудники полиции догнали нарушителей. 


Молодых ребят доставили в отделение полиции. Теперь их родителям будет не до смеха: за детей придется отвечать взрослым. 

Напомним, в Башкирии вот уже две недели действует режим самоизоляции. Граждане республики максимально ограничили передвижения по своим городам и селам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У школьников, в свою очередь, с 6 апреля учеба после карантина началась в дистанционном формате. 


Напомним, 23-летний житель Бирска Михаил Поротиков публично попросил прощения у сотрудников ГИББД. Стоит напомнить, 18 марта водитель, управляя «ВАЗ-2114» в пьяном состоянии, устроил погоню с полицией.

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Источник: bash.news
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