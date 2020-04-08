В Салавате подростки устроили гонки с сотрудниками ДПС
В Башкирии школьники устроили гонки с гаишниками. Молодые ребята вместо самоизоляции рассекали на двору на битой "пятерке". Внезапно автомобиль попал в поле зрения экипажа ДПС.
Курьезный случай произошел 7 апреля в башкирском Салавате. Один из дворов долго мучила банда подростков. Хулиганы целыми днями ездили по дворам на битых "Жигулях" пятой модели. Все по классике: тонировка "в ноль", низкая посадка и оглушительная музыка. Малолетних нарушителей не смущало ничего - ни то, что в квартирах спят маленькие дети, ни режим самоизоляции.
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Антон П., житель Салавата:
Молодых ребят доставили в отделение полиции. Теперь их родителям будет не до смеха: за детей придется отвечать взрослым.
Напомним, в Башкирии вот уже две недели действует режим самоизоляции. Граждане республики максимально ограничили передвижения по своим городам и селам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. У школьников, в свою очередь, с 6 апреля учеба после карантина началась в дистанционном формате.
Напомним, 23-летний житель Бирска Михаил Поротиков публично попросил прощения у сотрудников ГИББД. Стоит напомнить, 18 марта водитель, управляя «ВАЗ-2114» в пьяном состоянии, устроил погоню с полицией.