В Башкирии поймали мужчину устроившего стрельбу в ночном клубе Салавата

В Башкирии задержали подозреваемого в покушении на убийство, совершенном в октябре прошлого года. Обстоятельства случившегося рассказали в региональном управлении Следственного комитета.







13 октября около одного из ночных клубов Салавата в 45-летнего мужчину несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу с травмами головы.

“По версии следствия, рано утром около ночного клуба подозреваемый, на почве личной неприязни, несколько раз выстрелил в область головы потерпевшего, который находился в своем автомобиле, а когда у злоумышленника кончились патроны, он скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК,

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Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 36-летний местный житель. Мужчина, узнав о возбуждении уголовного дела, скрылся и был объявлен в федеральный розыск.Сейчас подозреваемый взят под стражу. Расследование дела продолжается.