В Башкирии поймали мужчину устроившего стрельбу в ночном клубе Салавата

Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 36-летний местный житель. Мужчина, узнав о возбуждении уголовного дела, скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
“По версии следствия, рано утром около ночного клуба подозреваемый, на почве личной неприязни, несколько раз выстрелил в область головы потерпевшего, который находился в своем автомобиле, а когда у злоумышленника кончились патроны, он скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК,
Сейчас подозреваемый взят под стражу. Расследование дела продолжается.