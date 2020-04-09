Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии поймали мужчину устроившего стрельбу в ночном клубе Салавата

В Башкирии поймали мужчину устроившего стрельбу в ночном клубе Салавата

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
В Башкирии поймали мужчину устроившего стрельбу в ночном клубе Салавата

В Башкирии задержали подозреваемого в покушении на убийство, совершенном в октябре прошлого года. Обстоятельства случившегося рассказали в региональном управлении Следственного комитета.



13 октября около одного из ночных клубов Салавата в 45-летнего мужчину несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу с травмами головы. 

В Салавате подростки устроили гонки с сотрудниками ДПС

Читайте также:

В Салавате подростки устроили гонки с сотрудниками ДПС
Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 36-летний местный житель. Мужчина, узнав о возбуждении уголовного дела, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. 
“По версии следствия, рано утром около ночного клуба подозреваемый, на почве личной неприязни, несколько раз выстрелил в область головы потерпевшего, который находился в своем автомобиле, а когда у злоумышленника кончились патроны, он скрылся с места преступления», — говорится в сообщении СК,
Сейчас подозреваемый взят под стражу. Расследование дела продолжается. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Расстрел в автосервисе Салавата: задержан второй подозреваемый
Общество / Происшествия
Расстрел в автосервисе Салавата: задержан второй подозреваемый
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Происшествия
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
Происшествия
Житель Кармаскалинского района погубил своего знакомого с помощью бензина и спичек
В Зианчуринском районе мужчина выстрелил из ружья по автомобилю
Происшествия
В Зианчуринском районе мужчина выстрелил из ружья по автомобилю
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине
Происшествия
В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине
В Дюртюлинском районе в ходе пьяной ссоры мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений
Происшествия
В Дюртюлинском районе в ходе пьяной ссоры мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений
В Башкирии в пьяном угаре мужчина жестоко убил деревянной палкой сожительницу
Происшествия
В Башкирии в пьяном угаре мужчина жестоко убил деревянной палкой сожительницу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: