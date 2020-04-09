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В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница

Поход в баню для двух детей в Бирске оказался роковым в вечер среды, 8 апреля. Тела школьниц обнаружил дедушка. Трагедия произошла в частном секторе по улице Фурманова.

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По информации правоохранительных органов, ученицы 8-го и 2-го класса пошли вместе в баню и отравились угарным газом.
— 14-летнюю девочку спасти не удалось, 8-летняя сейчас находится в больнице, у нее сильное отравление, — сообщил источник.
26 марта стало известно о ребенке, которого завалило бревнами.

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Источник: ufa1.ru
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