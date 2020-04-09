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В Белорецком районе на реке Инзер нашли тело пропавшего рыбака

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
В Белорецком районе на реке Инзер нашли тело пропавшего рыбака

8 апреля 2020 года около с. Габдюково, на участке реки Инзер Белорецкого района нашли погибшего мужчину. Им оказался пропавший несколько дней назад рыбак 50 лет. Причина смерти устанавливается судебно-медицинской экспертизой.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, 5 апреля мужчина рыбачил на резиновой лодке, но при входе провалился в воду, после чего вернулся домой, оставив снасти в реке. 6 апреля он взял у знакомого лодку и пошел забрать свое имущество, после чего его никто не видел. Родственники обратились в полицию с заявлением о том, что мужчина не вернулся. 8 апреля спасатели, местное население и полиция в 3 км от села Габдюково на реке Инзер нашли пропавшего ниже по течению мертвым.

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- Уважаемые граждане, Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан напоминает о соблюдение правил безопасности при нахождении на водных объектах. Вода не прощает ошибок, беспечности и легкомысленного отношения к себе. В случае возникновения опасности не стоит рисковать, необходимо обратиться за помощью по единому номеру вызова экстренных служб-112, — обратились в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
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