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Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ

В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ. ДТП произошло вечером 9 апреля в Учалинском районе. По информации ГИБДД РБ, на автодороге Белорецк-Учалы-Миасс ВАЗ-2109 под управлением 35-летнего местного жителя совершил столкновение со встречным грузовиком.

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В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Водитель МАЗа — 40-летний житель Челябинской области – при столкновении не пострадал.

Всего 9 апреля на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 4 человека получили травмы. 

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Источник: gtrk.tv
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