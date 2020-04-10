Авария в Учалинском районе: столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ. ДТП произошло вечером 9 апреля в Учалинском районе. По информации ГИБДД РБ, на автодороге Белорецк-Учалы-Миасс ВАЗ-2109 под управлением 35-летнего местного жителя совершил столкновение со встречным грузовиком.
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Всего 9 апреля на дорогах республики зарегистрировано 4 автомобильные аварии, в которых 4 человека получили травмы.
Источник:
gtrk.tv
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