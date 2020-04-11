Авария в Миякинском районе: водитель ВАЗ-2112 наехал на лошадь, погиб пассажир

Сегодня ночью в Миякинском районе на 139 километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки 23-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 наехал на лошадь. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.







Водитель после столкновения с животным съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 29-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Напомним, в Башкирии

столкнулись ВАЗ-2109 и грузовик МАЗ

. ДТП произошло вечером 9 апреля в Учалинском районе. По информации ГИБДД РБ, на автодороге Белорецк-Учалы-Миасс ВАЗ-2109 под управлением 35-летнего местного жителя совершил столкновение со встречным грузовиком.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ

Сам водитель и две девушки-пассажирки получили травмы. Животное погибло. Начато разбирательство.