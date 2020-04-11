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В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней

Сегодня днем, 11 апреля, в деревне Кызыл-Яр Янаульского района Башкирии произошел серьезный пожар. На место оперативно прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии. 



По прибытии было установлено, что огнем повреждены кирпичный гараж, сарай, каркасный навес, два автомобиля, трактор МТЗ-80 и комбайн «Енисей-1200». Возгорание удалось быстро ликвидировать. 

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В результате пожара 47-летний хозяин дома получил ожог левой кисти и предплечья. Его сосед, помогавший тушить огонь, получил ожоги кистей. После оказания медицинской помощи оба пострадавших были отпущены домой на амбулаторное лечение.

В результате пожара погибло 70 свиней. 

Причины пожара установят эксперты. 
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Источник: gtrk.tv
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