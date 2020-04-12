В Бирске стали известны подробности гибели девушки в бане

Трагический случай прозошел 8 апреля в городе Бирске. Здесь погибла 14-летняя девушка Варвара К. Региональный следственный комитет сообщил, что ее 8-летняя сестра тоже пострадала и сейчас находится в реанимации.







Как сообщается в социальных сетях, девочки приехали навестить дедушку на даче. Мужчина истопил баню и отправил внучек мыться. Но, как оказалось, не была до конца открыта заслонка в печи и баня наполнилась угарным газом.



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