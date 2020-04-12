Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бирске стали известны подробности гибели девушки в бане

В Бирске стали известны подробности гибели девушки в бане

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
В Бирске стали известны подробности гибели девушки в бане

Трагический случай прозошел 8 апреля в городе Бирске. Здесь погибла 14-летняя девушка Варвара К. Региональный следственный комитет сообщил, что ее 8-летняя сестра тоже пострадала и сейчас находится в реанимации.



Как сообщается в социальных сетях, девочки приехали навестить дедушку на даче. Мужчина истопил баню и отправил внучек мыться. Но, как оказалось, не была до конца открыта заслонка в печи и баня наполнилась угарным газом.  

В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница

Читайте также:

В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница
Школьницы потеряли сознание, старшую сестру спасти не удалось. За жизнь младшей сестры борются врачи.

Напомним,  11 апреля, в деревне Кызыл-Яр Янаульского района Башкирии произошел серьезный пожар. На место оперативно прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней
Происшествия
В Янаульском районе сгорело крупное хозяйство: сельхозтехника, автомобили и 70 свиней
В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница
Происшествия
В Бирске в бане угарным газом отравилась 8-летняя школьница
В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент
Происшествия
В Бирске в съемной квартире при загадочных обстоятельствах погибли школьница и студент
В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина
Происшествия
В Салавате произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина
В Чишминском районе от отравления угарным газом погибли муж с женой
Происшествия
В Чишминском районе от отравления угарным газом погибли муж с женой
В Янаульском районе бабушка с внучкой отравились в бане угарным газом
Происшествия
В Янаульском районе бабушка с внучкой отравились в бане угарным газом
В Уфе на улице Ферина погибла женщина, на нее упал рекламный щит
Происшествия
В Уфе на улице Ферина погибла женщина, на нее упал рекламный щит
В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру
Происшествия
В Салавате девушка утопила в бане свою младшую сестру
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: