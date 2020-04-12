Авария в Мелеузовском районе: водитель «ВАЗ-2106» влетел в прицеп грузовика

Накануне, 11 апреля, утром в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГИБДД РБ, 31-летний водитель за рулем «ВАЗ-2106» на улице Ашкадарская в селе Нордовка влетел в прицеп грузовика.





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