Авария в Мелеузовском районе: водитель «ВАЗ-2106» влетел в прицеп грузовика
Накануне, 11 апреля, утром в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГИБДД РБ, 31-летний водитель за рулем «ВАЗ-2106» на улице Ашкадарская в селе Нордовка влетел в прицеп грузовика.
Напомним, В Мечетлинском районе Башкирии вечером 11 апреля на улице Советской в деревне Теляшево неустановленный водитель сбил 46-летнего местного жителя.
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Источник:
gtrk.tv
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