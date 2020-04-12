Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Мелеузовском районе: водитель «ВАЗ-2106» влетел в прицеп грузовика

Авария в Мелеузовском районе: водитель «ВАЗ-2106» влетел в прицеп грузовика

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
Авария в Мелеузовском районе: водитель «ВАЗ-2106» влетел в прицеп грузовика

Накануне, 11 апреля, утром в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГИБДД РБ, 31-летний водитель за рулем «ВАЗ-2106» на улице Ашкадарская в селе Нордовка влетел в прицеп грузовика.

В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин

Читайте также:

В больнице Мелеуза сняли введенный из-за коронавируса карантин
В результате аварии мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти его жизнь. 

Напомним, В Мечетлинском районе Башкирии вечером 11 апреля на улице Советской в деревне Теляшево неустановленный водитель сбил 46-летнего местного жителя.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

ДТП в Мечетлинском районе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия
ДТП в Мечетлинском районе: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
Происшествия
ДТП в Учалах: водитель «Лада Приора» сбил пешехода, который позже умер в больнице
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
Происшествия
Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2115» сбил двух мужчин
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Авария в Мелеузовском районе: водитель за рулем Ford Focus улетел в кювет
Происшествия
Авария в Мелеузовском районе: водитель за рулем Ford Focus улетел в кювет
Авария в Уфе: 19-летний водитель на Toyota влетел в легковушку и сбил девушку на «зебре»
Происшествия
Авария в Уфе: 19-летний водитель на Toyota влетел в легковушку и сбил девушку на «зебре»
Авария в Аургазинском районе: водитель Daewoo Nexia столкнулся с прицепом попутного грузовика
Происшествия
Авария в Аургазинском районе: водитель Daewoo Nexia столкнулся с прицепом попутного грузовика
В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку
Происшествия
В Белорецком районе пьяный водитель влетел в огород и насмерть задавил пенсионерку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: