В Кушнаренковском районе водитель попав в ДТП оставил умирать 14-летнюю девушку

Сегодня, 13 апреля 2020 года, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим ребёнком. Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась утром на 10 км автодороги Шарипово-Первушино.
По оперативной информации, неустановленный водитель за рулём автомобиля ВАЗ-2106 совершил опрокидывание транспортного средства. Бросив машину, водитель сбежал с места происшествия. На месте аварии найдено бездыханное тело 14-летней девочки.
Как стало известно, в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведутся оперативно-розыскные действия по установлению водителя данного транспортного средства. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
ГИБДД республики просит очевидцев аварии сообщить в полицию любую информацию о происшествии и местонахождении водителя.