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В Кушнаренковском районе водитель попав в ДТП оставил умирать 14-летнюю девушку

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
В Кушнаренковском районе водитель попав в ДТП оставил умирать 14-летнюю девушку

Сегодня, 13 апреля 2020 года, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим ребёнком. Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась утром на 10 км автодороги Шарипово-Первушино.



По оперативной информации, неустановленный водитель за рулём автомобиля ВАЗ-2106 совершил опрокидывание транспортного средства. Бросив машину, водитель сбежал с места происшествия. На месте аварии найдено бездыханное тело 14-летней девочки.

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Как стало известно, в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведутся оперативно-розыскные действия по установлению водителя данного транспортного средства. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

ГИБДД республики просит очевидцев аварии сообщить в полицию любую информацию о происшествии и местонахождении водителя.

Напомним, в Уфе в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое годовалых детей, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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