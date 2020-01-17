В Кушнаренковском районе водитель попав в ДТП оставил умирать 14-летнюю девушку

Сегодня, 13 апреля 2020 года, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим ребёнком. Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, автомобильная авария случилась утром на 10 км автодороги Шарипово-Первушино.







По оперативной информации, неустановленный водитель за рулём автомобиля ВАЗ-2106 совершил опрокидывание транспортного средства. Бросив машину, водитель сбежал с места происшествия. На месте аварии найдено бездыханное тело 14-летней девочки.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ